الاتحادية الوطنية لعمال البترول تستنكر ما جاء في بيان “snt énergie”

استنكرت الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء ومناضليها منشور جاء من قبل نقابة “snt énergie”.

وقالت الاتحادية في بيان لها، إنها “تستنكر وتندد جملة وتفصيلا من طرف هؤلاء المجهولين”.

وأشارت الاتحادية، إلى أن ما جاء في بيان هاته النقابة، ينفي تماما أصول المنظمات النقابية التي تتكون بطريقة حرة ومستقلة.

مضيفا أن العمل النقابي يكون بعيد عن أي ثرثرة وتشويش داخل مؤسساتهم عاملاتهم وعمالهم.

وتابع البيان،أن الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين تحضى بالحق النقابي،بحماية قانونية وطنية ودولية.

مشيرا إلى أنها لا تملك أي عقدة مع الحريات النقابية لكن في إطار القانون المعمول به في الجزائر.

وأضاف البيان أن العمل النقابي لا يقتصر فقط على طابع تنازعي، وإنما يجب أن يكون هناك طابع تعاوني.

والذي يساعد في رسم السياسات الوطنية على الصعيد المهنى والاجتماعي والاقتصادي.

واعتبرت الاتحادية أن ما جاء من طرف نقابة مساماة “snt énergie” بخصوص انتمائهم في قطاع الطاقة، بالمغالطات.