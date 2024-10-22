الاتحادية الوطنية للتعليم العالي تدعو إلى تكريس مبدأ الحوار

عقدت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، الجمعية العامة لأساتذة جامعة الجزائر2 لانتخاب ممثلي الاتحادية للأساتذة الجامعيين، أين دعت إلى تكريس مبدأ الحوار الذي ينتج عنه التوافق والتعاون ويقوي التماسك،

وثمّنت الاتحادية العناية البالغة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وأشادت باهتمامه الكبير بمسعى الشراكة الاجتماعية الذي عبر عنه في مناسبات عديدة. وهو ما يؤكد ويثبت ضرورة اعتماد الحوار الحضاري البنّاء في حل شتى الانشغالات والمسائل.

كما توجهت بالشكر والعرفان إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لما يكرّسه من مساعي تشاركية جادة من جهة. ولجهوده المشهودة في تحقيق الوثبة على أصعدة شتى في نطاق التعليم العالي والبحث العلمي وهي صورة جديرة بالتثمين والتقدير، تحمل الانبعاث الحقيقي لوتائر متعددة للتطوير وصقل أدوار الجامعة بما يجعل منها صرحا يتفتح على المجتمع ويخدم الشأن التنموي.

وأوضحت الاتحادية في بيان لها، أنها ترصد كل الانشغالات عن كثب وباستمرار لا يثنيها عارض عن أداء الواجب. ولا يمنعها ظرف عن الاستمرار في تكريس النهج التشاوري المتفتح خدمة للمؤسسة والأسرة الجامعية. فإنه لا يخلوا رصيدها من الجهود والمساعي من أجل التناول الحريص والناجع لكل الملفات المهنية والاجتماعية. كما أنها لا تدخر جهدا في المساهمة المتميزة في المسائل المتعلقة بالشأن الوطني التنموي والاجتماعي وكل ما يخدم ازدهار البلاد ورقيها.

وأضافت أنها تكرس بشكل دائم الخطاب المتزن الذي يغذي ثقافة الحوار المطلوبة في القطاع وفي عالم الشغل بشكل عام. وهي حريصة على نشر هذا السلوك الحضاري لأنه المعبر الأكيد لتسوية كل الانشغالات التي قد تطفو. بل هو الدعامة التي لا مناص من تثبيتها وتقويتها، لذلك.

كما أشار البيان أن الاتحادية تذكر وتهيب بكل المنتسبين إليها وتدعو كافة الأسرة الجامعية إلى تكريس مبدأ الحوار. الذي ينتج عنه التوافق والتعاون ويقوي التماسك، فتحاورنا الإيجابي وتماسكنا كأسرة واحدة. هو ما يتيح لنا المنحى السديد في التواصل الفعال والأمن من كل تحوير أو تهويل لمعالجة كل الانشغالات. داخليا بمهنية والتزام وغلق المنافذ أمام كل صوت مغرض ناقم من خارج الأسوار. يتحين ويتلقف ويهول ما يطفو من اهتمامات ليجعل منها مطية للمساس بالاستقرار.

هذا ما قالته الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص طلبة العلوم الطبية

وبخصوص طلبة العلوم الطبية، ثمنت الاتحادية مسعى الحوار الجاد الذي تكرسه الوزارة. وأشادت بما أبان عنه الوزير من تجاوب إيجابي مع المطالب المطروحة على نحو يضمن التكفل بها في متابعة هذا الشأن.

كما دعت إلى الاسراع في تناول هذه المطالب في نطاق لجنة مشتركة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. والقطاعات المعنية بالمسائل المطروحة رفقة ممثلين عن الطلبة لتجسيد قرارات الوزير.

وتوجهت الاتحادية إلى الطلبة المعنيين منوهة بضرورة التمسك بمبدأ الحوار والتحلي بروح التشاور الحكيم بما يخدم مطالبهم. ويحفظ المصلحة العامة والاستقرار. وتدعوهم على الالتحاق بمقاعد الدراسة حيث يتم التكفل بكافة الانشغالا.

كما أكدت الاتحادية أنها تقف داعمة لكل المساعي الخالصة التي تخدم الأسرة الجامعية والمؤسسة الجامعية والبحثية. وتخدم الوطن العزيز.

وجاء في البيان “الاتحادية لم تدخر جهدا في حلحلة مختلف الملفات المهنية والاجتماعية بالاقتراحات الجادة. الرامية إلى إرساء سبل معالجتها معالجة فعالة كما أنها لا تتوانى عن الاستمرار في طرحها في كنف الحوار وثقافة المؤسسة. ولن تحيد الاتحادية عن ذلك ما دامت ثابتة على مسار يؤمن بالطرح السديد والخطاب المتزن. ويتفتح على ما يخدم المشهد الراقي للجامعة في جزائر لا يتوانى أبناؤها البررة عن أداء رسالتهم بإخلاص. لا يثنيهم شيء في سبيل رفاهية وازدهار جزائرهم الحبيبة … جزائر كما أرادها الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار. لا خوف على الجزائر لأن الوديعة في كنف الأيادي الآمنة، ولأن ركائز النهضة تحملها السواعد المخلصة”.

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