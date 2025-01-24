الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعقد سلسلة من اللقاءات الجهوية

تعقد الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ابتداءً من يوم غدٍ السبت، سلسلة من اللقاءات الجهوية.

وحسب بيان للاتحادية ذاتها، فإن اللقاءات خصّصت لمناقشة مختلف الانشغالات المهنية والاجتماعية محل اهتمام الأساتذة، وقضايا تنظيمية أيضاً.

وسيخصص أوّل لقاء للفروع النقابية لأساتذة المؤسسات الجامعية للوسط يوم غد بكلية علوم الإعلام والاتصال لجامعة الجزائر 3 - بن عكنون.

للإشارة، سيتم تنظيم لقاءات مماثلة لفائدة الفروع النقابية للباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث.