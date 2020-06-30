الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تسعى لوضع مشروع للنهوض بالجامعة الجزائرية

كشفت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، سعيها إلى وضع مشروع للنهوض بالجامعة الجزائرية والمنظومة التعليمية بالشراكة مع الوزارة.

وأكدت الاتحادية في بيان رسمي لها بأنها مع أيّ سعي يصبّ في صالح الجامعة الجزائرية والوطن من منطلق النهوض بالمنظومة التعليمية بمختلف أبعادها في البلاد.

مضيفة بأنها ستطلب اجتماعا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لطرح جملة من الانشغالات محل اهتمام الأساتذة والباحثين والتشاور حول مقتضيات المشروع المقترح.

ومن بين الانشغالات التي ترى الاتحادية ضرورة للتطرق إليها، انشغال الأساتذة المتعلق بعقد الدورة 43 للجنة الجامعية الوطنية للترقية لأستاذ التعليم العالي وموعد عقد الدورة 44.

هذا وقالت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي إنها عكفت منذ تاريخ 22 مارس الفارط على التركيز حول كيفية إنهاء السنة الدراسية الجامعية 2020 – 2021.

وفي هذا الإطار، ثمّنت الاتحادية اعتماد طريقة التعليم الإلكتروني كبديل بيداغوجي ظرفي فعّال، منبهة بضرورة إرساء هذا النموذج في الجامعة الجزائرية.