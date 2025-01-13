الاتحادية الجزائرية لكرة اليد تكشف قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في البطولة العالمية

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، اليوم الاثنين، قائمة لاعبي المنتخب الوطني الذين سيشاركون في البطولة العالمية 2025.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة اليد، عبر صفحته على فيسبوك، قائمة تضم 18 لاعباً، سيمثّلون الألوان الوطنية في هذه البطولة العالمية.

وضمّت القائمة أسماء لاعبين من أصحاب الخبرة، على غرار مسعود بركوس، خليفة غضبان، وغيرهما، إلى جانب أسماء شابة.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد، يفتتح غدا الثلاثاء، مشواره في هذه البطولة العالمية، بمواجهة منتخب البلد المنظم الدنمارك.