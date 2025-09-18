الاتحادية الوطنية للتعليم العالي تثمّن قرار بداري بتفويض صلاحيات التعيين للمؤسسات الجامعية

ثمّنت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، القرار الذي وقّعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ كمال بداري، بتاريخ 18 سبتمبر 2025، والقاضي بتفويض مديري المؤسسات الجامعية سلطةَ التعيين في مناصب أساسية على مستوى الهيئات البيداغوجية.

ويشمل القرار تفويض التعيين في مناصب نواب العمداء، رؤساء الأقسام ومساعديهم، المديرين المساعدين بالمعاهد، ورؤساء الأقسام على مستوى المعاهد.

وذلك عقب موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية على هذا القرار.

وفي بيان صادر عن الاتحادية، اعتبر الأمين العام البروفيسور مسعود عمارنة، أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في حوكمة مرفق التعليم العالي.

إذ يرسّخ مبدأ الاستقلالية المؤسسية، ويبسّط الإجراءات الإدارية، ويفعّل آليات اللامركزية. بما يتيح مرونة أكبر في إدارة الشأن الجامعي، ويعزز الفعالية والشفافية في اتخاذ القرار.

كما أكدت الاتحادية أن هذا التوجه يكرّس إرادة سياسية واضحة نحو بناء جامعة جزائرية حديثة، تعتمد على حكامة رشيدة. وتكون قادرة على مواكبة التحولات العالمية في مجالات المعرفة والبحث والابتكار. بما يخدم رهانات التنمية الوطنية في أفق تنافسي مستدام.

وختم البيان بالتأكيد على دعم الاتحادية لمثل هذه المبادرات الإصلاحية التي من شأنها الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر. وتعزيز أداء الجامعة كمؤسسة عمومية ذات دور محوري في التنمية.