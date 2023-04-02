الاتحاد الآسيوي يدين اعتداء الصهاينة على كرة القدم الفلسطينية

عبّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تضامنه مع كرة القدم الفلسطينية، بعد الاعتداء الأخيرة التي تعرضت له من قوات الاحتلال.

وأصدرت الاتحاد الآسيوي للعبة بيانا رسميا، أدان فيه هجوم قوات الاحتلال على بملعب “فيصل الحسيني” في الضفة الغربية، خلال نهائي كأس “ياسر عرفات”.

وجاء في هذا البيان: “يدين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاعتداء غير المبرر لقوات الاحتلال، على اللاعبين والمشجعين خلال نهائي كأس “أبو عمار”، بملعب “فيصل الحسيني””.

كما اضاف الاتحاد الآسيوي: “خلال هذا الاعتداء تم استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما عرّض اللاعبين والمشجعين، لضيق في التنفس، وتوجب معالجتهم في الملعب أو نقلهم للمستشفى”.

ودعى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيانه، إلى إنهاء كافة أشكال العنف على الشعب الفلسطيني، ويؤكد تضامنه بشكل ثابت مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعموم مجتمع كرة القدم في فلسطين.