الاتحاد الأردني يعلن غياب نجمه عن كأس العالم

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم، تعرض مهاجم منتخب “النشامى” إبراهيم صبرة لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل الأيسر، بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها إثر إصابته خلال التدريبات الأخيرة.

وأوضح الاتحاد الأردني في بيان رسمي أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، ما سيحرمه من العودة إلى الملاعب في المدى القريب، كما تأكد غيابه عن تشكيلة المنتخب الأردني المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وتُعد هذه الإصابة ضربة موجعة للمنتخب الأردني قبل ظهوره التاريخي الأول في كأس العالم، خاصة أن صبرة يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأردنية، وكان مرشحًا للعب دور مهم في تشكيلة المدرب جمال السلامي خلال المنافسة العالمية.

واختتم الاتحاد الأردني بيانه بتقديم أصدق التمنيات للاعب بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الميادين، وسط تضامن واسع من الجماهير الأردنية وزملائه في المنتخب.