الاتحاد الأسيوي يرفض طلب فلسطين باستضافة مبارياتها بالجزائر 

رفض الإتحاد الأسيوي لكرة القدم طلب منتخب فلسطين بلعب المباريات الرسمية في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا والعالم بالجزائر.

وقالت سوزان سلطان، فلسطينية عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الأسيوي لكرة القدم في تصريح للإذاعة الوطنية الدولية “تلقينا صباح اليوم خطاب الاتحاد الأسيوي بخصوص اعتمدا الجزائر ملعبا بيتيا لنا”.

كما أضافت سوزان ” للأسف كان خطابا يرفض طلبنا هذا الاعتماد دون تفاصيل بجملة من التعليمات بالاتحاد القاري و العالمي، الاتحاد الاسيوي أشار إلى أن الجزائر بلد خارج أسيا”.

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