الاتحاد الألماني لنقابات العمال يحذر من تخفيف قواعد الهجرة

أعرب الاتحاد الألماني لنقابات العمال (DGB) عن مخاوفه من أن تخفيف قواعد هجرة العمال لمنح المزيد من التأشيرات. للمواطنين من دول غرب البلقان قد يؤدي إلى ظروف أقل وأسوأ للعمال غير المهرة ، وفقًا لدويتشه فيله.

وقالت إيفلين رايدر ، المسؤولة عن سياسة سوق العمل في المجلس التنفيذي للاتحاد. إن الشروط الأساسية للعمال من غرب البلقان تحتاج إلى اهتمام خاص.

ويعتمد الأشخاص الذين يأتون إلى حد كبير على صاحب العمل. لديهم تصريح إقامة مرتبط بعملهم. وهذا يثير مخاوف من أنهم إذا لم يلتزموا بالخط ، فسيتم إعادتهم “، كما يقول رايدر.

كما تتعامل البيانات التي قدمها معهد أبحاث التوظيف بألمانيا مع 1.98 مليون وظيفة شاغرة. بينما تدرس السلطات في ألمانيا تسهيل تشريعات هجرة اليد العاملة كوسيلة فعالة لإدارة الوضع.

وسيتم أيضًا تطبيق تعديلات إضافية على بند يسمى “لائحة غرب البلقان” ، والتي لن يتم تمديدها إلى أجل غير مسمى. من تاريخ انتهاء الصلاحية في نهاية هذا العام، ولكن الحصة ستزيد. لتشمل ما مجموعه 50000 باحث عن عمل كل عام .

في عام 2016 ، تم تقديم لائحة غرب البلقان لمساعدة الباحثين عن عمل على العمل في ألمانيا دون التعرض لصعوبات إضافية. على عكس العمال المهرة الذين يبحثون عن عمل باتباع نظام البطاقة الزرقاء ، فإن هذه المجموعة لا تتطلب أي مؤهلات.

في وقت سابق من هذا الشهر ، سافرت وزيرة الداخلية الألمانية الاتحادية نانسي فيسر. وكذلك وزير العمل الاتحادي هوبرتوس هيل إلى كندا لحضور عدة اجتماعات مع الوزراء الكنديين. لسياسة سوق العمل والهجرة والأمن العام من أجل معرفة المزيد من كندا. كيفية جذب العمال الدوليين المهرة.

بالإضافة إلى ذلك ، كشف المستشار الألماني ، أولاف شولتز ، الشهر الماضي ، عن خطط. مفادها أن ألمانيا ستخفف القواعد لخبراء تكنولوجيا المعلومات الهنود المهتمين بالحصول على تأشيرات عمل في ألمانيا.