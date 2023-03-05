الاتحاد الألماني يفتح تحقيقا ضد بن سبعيني…لهذا السبب

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، فتح تحقيق ضد الدولي الجزائري، ولاعب نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، رامي بن سبعيني، في حادثة طرده خلال مباراة أمس، أمام فرايبورغ في الدوري الألماني.

وكشف موقع “سبورت بوزر” الألماني، بأن مدافع الخضر، متهم بتوجيه عبارات غير لائقة لحكم المباراة، بنجامين براند، وقد تكون لخرجته عواقب وخيمة.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن لجنة الرقابة على مستوى الاتحاد الألماني لكرة القدم، ستباشر تحقيقات، ضد رامي بن سبعيني، الذي نال بطاقة صفراء في الدقيقة الـ 87 من لقاء أمس، قبل أن ينال أخرى بسبب احتجاجاته على البطاقة الأولى ليتم طرده.

وأكد الموقع الألماني، بأن الاتحاد المحلي لكرة القدم، أعلن اليوم الأحد، بأن لجنة المراقبة التابعة له، ستحقق في قضية بن سبعيني، الذي أهان –حسب ذات المصدر- الحكم بنجامين براند، وطاقمه المساعد بوقاحة.