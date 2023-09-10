الاتحاد الألماني يقيل المدرب هانز فليك بعد هيزمته برباعية أمام اليابان

عصفت الهزيمة الأخيرة لمنتخب ألمانيا، برباعية كاملة، في وديته الأخيرة أمام منتخب اليابان، بالمدرب هانز فليك.

وأعلن الاتحاد الألماني، اليوم الاحد، اقالة هانز فليك، رسميا من على رأس العارضة الفنية للمنتخب الألماني.

ويأتي هذا القرار، عقب النتائج السلبية التي سجلها مؤخرا الماكينات الألمانية، آخر هزيمته أمس السبت، وديا برباعية مقابل هدف، أمام منتخب اليابان.

يذكر ان منتخب ألمانيا، عجز عن تحقيق الفوز في آخر خمسة مباريات له، تحت قيادة المدرب هانز فليك.