الاتحاد الألماني يوضح بخصوص صورة المانشافت.. ليست رسالة سياسية!

أوضحت الإتحادية الألمانية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عبر بيان رسمي، سبب وضع لاعبي المنتخب أيديهم على أفواههم قبل مواجهة اليابان في كأس العالم.

وجاء في البيان:”من خلال شارة قائدنا، أردنا أن نكون قدوة للقيم التي نعيش بها في المنتخب الوطني: التنوع والاحترام المتبادل.

وأضاف ذات البيان:”كن قويا مع الدول الأخرى. هذه ليست رسالة سياسية: حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض”.

وتابع البيان:”تم منعنا من ارتداء تلك الشارة كأنه تم تكميم أفواهنا، هذا هو سبب أهمية هذه الرسالة بالنسبة لنا”.