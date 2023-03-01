الاتحاد الأوروبي يؤجل إطلاق نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي

أكدت سلطات الاتحاد الأوروبي أن نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ETIAS) قد تم تأجيله بالفعل إلى عام 2024.

وفقًا لـ Anitta Hipper، المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة والأمن الداخلي. فإن التاريخ المحدد لبدء ETIAS ليس متاحًا بعد، إلا أنه سيتم إبلاغه بمجرد توفره.

وقدمت هيبر أسباب تأجيل ETIAS، مشيرة أنه منذ تطوير ETIAS بشكل وثيق مع نظام الدخول/ الخروج (EES). فهذا يعني أيضًا أنه لا يمكن أن يصبح ساريًا قبل إطلاق EES أولاً.

وأشارت إلى أن “التاريخ المتوقع الحالي لبدء تشغيل نظام ETIAS بشكل كامل هو 2024. ولا يمكن أن يتم بدء تشغيل ETIAS إلا بعد خمسة إلى ستة أشهر من بدء تشغيل EES”.

علاوة على ذلك، كشفت أيضًا أنه سيتم مراجعة الجدول الزمني لبدء تشغيل EES وفقًا لذلك ومناقشته في مجلس إدارة EU Lisa. ثم مجلس JHA المقرر عقده في جوان، وهو أيضًا مدرج في جدول الأعمال وسيتم مناقشته في مجلس شنغن القادم في 9 مارس.

وقالت: “سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لبدء تشغيل نظام ETIAS بمجرد توفره”.

يوم الجمعة الماضي، أفيد أنه تم تحديث تاريخ إطلاق ETIAS على موقع الويب الخاص بالهجرة والشؤون الداخلية. بمفوضية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2024. وكان تاريخ الإطلاق السابق في نوفمبر 2023.

في حين تم تأجيل موعد إطلاق EES ، الذي كان سابقًا في مايو 2023 ، بعد أن كشفت eu-LISA ، الوكالة المسؤولة عن إدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات الكبيرة في الاتحاد الأوروبي مثل EES و ETIAS ، أن مايو 2023 لم يعد تاريخ واقعي ليصبح EES ساريًا بسبب التأخير من قبل المقاولين.

ولم يتم الإعلان عن تاريخ إطلاق EES أيضًا. على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يقول إنه سيحدث بحلول نهاية عام 2023.

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