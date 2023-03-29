الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا حول تدفقات اللجوء والهجرة

أعطت لجنة الحريات المدنية الضوء الأخضر الأول لإصلاح إدارة اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وتمت الموافقة على النهج الجديد لإدارة تدفقات اللجوء والهجرة إلى الكتلة في 28 مارس. وتهدف القواعد الجديدة إلى معالجة الأزمات التي يتعامل معها الاتحاد الأوروبي.

كما تمت الموافقة على الموقف بشأن التحديث المقترح للائحة إدارة اللجوء والهجرة. من قبل أعضاء البرلمان (MEPs) بأغلبية 47 صوتًا، مقابل 17 صوتًا، وامتناع واحد عن التصويت.

ووفقًا للبرلمان الأوروبي ، يعدل النص المعتمد القواعد لتحديد الدول الأعضاء المسؤولة عن فحص الطلبات المقدمة. للحصول على الحماية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بإدخال الروابط الأسرية أو التعليمية إلى بلد معين في الاتحاد الأوروبي.

وستعمل الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي معًا لإدارة اللجوء وكذلك الهجرة بما يتماشى مع القانون الأوروبي والقانون الدولي.

وسيكون هناك أيضًا تعاون مع الدول التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي بشأن عدد من العناصر. بدءًا من إعادة قبول مواطني الدول الثالثة إلى الهجرة القانونية.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، تمت الإشارة إلى أن التغييرات ستسمح أيضًا لدول الاتحاد الأوروبي. التي تتعرض لضغوط بسبب العدد الكبير من المهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين. بالاستفادة من مساهمات التضامن الطوعية من الدول الأعضاء الأخرى في شكل تدابير بناء القدرات أو عمليات النقل.

كما تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي تفويضًا بشأن القواعد الجديدة في حالة الأزمات، بأغلبية 46 صوتًا. مقابل 12 صوتًا ، وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت.

يوضح برلمان الاتحاد الأوروبي أن القواعد الجديدة التي تم اعتماد التفويض عليها ستطبق مؤقتًا. عندما تتعامل دولة من دول الاتحاد الأوروبي مع الوافدين المفاجئ لمواطني دول أخرى. وأشار نفس المتحدث إلى أن هذه القواعد ستضمن تقاسم المسؤولية بشكل عادل بين دول الاتحاد الأوروبي.