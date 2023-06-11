الاتحاد الأوروبي يتخذ قراره بشأن اللجوء والهجرة

توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قوانين اللجوء والهجرة الرئيسية. مما يمثل خطوة نحو تحديث كتاب قواعد الاتحاد الأوروبي.

وتعليقًا على اتفاق المجلس بشأن موقف تفاوضي بشأن تنظيم إجراءات اللجوء ولائحة إدارة اللجوء والهجرة. قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد ، إنه لا يمكن لأي دولة عضو التعامل مع تحديات الهجرة بمفردها.

وشددت كذلك على أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تتمسك بالتزامها بالقواعد المتفق عليها. وأشارت إلى أن دول المواجهة ، على وجه الخصوص ، تتطلب دعمًا ثابتًا.

لا يمكن لأي دولة عضو التعامل مع تحديات الهجرة وحدها. دول المواجهة بحاجة إلى تضامننا. ويجب أن تكون جميع الدول الأعضاء قادرة على الاعتماد على الالتزام المسؤول بالقاعدة المتفق عليها. يسعدني جدًا أنه بناءً على هذا الأساس ، اتفقنا على موقفنا التفاوضي ، “كما جاء في بيان الوزير ستينرجارد.

أحد الأهداف الرئيسية للائحة إجراءات اللجوء هو تبسيط عملية اللجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. تحدد اللائحة معايير مشتركة لمدة الإجراء بالإضافة إلى معايير حقوق طالبي اللجوء.

وتهدف اللائحة أيضًا إلى منع إساءة استخدام النظام من خلال تحديد التزامات لمقدمي الطلبات بالتعاون مع السلطات طوال العملية.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره ، قال المجلس إن لائحة إجراءات اللجوء. تسعى أيضًا إلى تسريع عملية تقييم طلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

لمعالجة عدم التوازن حيث تتحمل بعض الدول الأعضاء غالبية طلبات اللجوء، اقترح المجلس أيضًا آلية تضامن جديدة.

وقال إن القواعد الجديدة تجمع بين التضامن الإلزامي والمرونة. وشدد على أنه لن تكون أي دولة عضو ملزمة بتنفيذ عمليات النقل.

علاوة على ذلك، لاحظ المجلس أنه سيكون هناك حد أدنى سنوي لعدد عمليات الترحيل من الدول الأعضاء. تم تحديد العدد بـ 30.000. في حين أن الحد الأدنى لعدد المساهمات المالية السنوية سيكون ثابتًا عند 20 ألف يورو لكل عملية إعادة توطين.

ويتضمن نظام اللجوء والهجرة أيضًا تدابير لتجنب التنقلات الثانوية ومنع الانتهاكات من قبل طالبي اللجوء.