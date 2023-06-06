الاتحاد الأوروبي يتخذ قراره بشأن المهاجرين

تعتبر قضية المهاجرين من بين الأولويات الرئيسية للسلطات في أوروبا. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بإعادة توزيع المهاجرين عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن لسلطات الكتلة آراء مختلفة.

وقد عارضت بولندا الاقتراح. وأكد المتحدث البولندي أن بلاده تعارض بشدة أي آلية لتوزيع قسري للمهاجرين. في إشارة إلى الاقتراح الأخير لسلطات الاتحاد الأوروبي.

وقال “موقف حكومتنا لم يتغير هنا. وأشار بيوتر مولر، وفقًا لوكالة الأنباء البولندية. نعتقد أنه لا ينبغي أن تكون هناك آليات للتخصيص القسري وسنعارض (الاقتراح – PAP) بشدة.

وإلى جانب بولندا ، تعرضت القواعد المقترحة لانتقادات من السلطات في كرواتيا وسلوفاكيا والمجر.

كما اقترحت المفوضية الأوروبية إعادة توطين حوالي 30 ألف مهاجر من جنوب أوروبا إلى وجهات أخرى. مع إمكانية زيادة العدد إلى ما مجموعه 120 ألف مهاجر.

وشدد وزير الداخلية البولندي ، ماريوس كامينسكي، على أن البلاد لا ولن توافق على إعادة التوطين القسري للمهاجرين إلى بولندا.

من ناحية أخرى ، تحث إيطاليا مع دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى على إيجاد حلول أكثر فعالية. في تحقيق التوازن بين التقاسم العادل للمسؤولية وكذلك مبدأ التضامن.

وتعتبر إيطاليا ، وكذلك قبرص ومالطا واليونان وإسبانيا، أن بعض المقترحات المتعلقة بالهجرة التي طرحتها الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي. تسير في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتقديم حلول فعالة ومستدامة. بحسب مصادر دبلوماسية.

بناءً على تقرير مهاجري المعلومات، ستتم مناقشة الخطة الآن في مجلس الشؤون الداخلية المقرر في 8 جوان.

نفس الشيء يقول أنه عقب اجتماع عقد يوم الأربعاء، أكدت مصادر أوروبية. أن “هناك نقاط لا تزال بحاجة إلى المناقشة ، لكن هناك رغبة واضحة. من جانب الدول الأعضاء للتوصل إلى حل وسط ومواصلة النقاش”.

أثار الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية مرة أخرى النقاش المتعلق بإعادة توطين المهاجرين. الذي بدأ في عام 2015 في أعقاب أزمة المهاجرين في الكتلة.