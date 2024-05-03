الاتحاد الأوروبي يحتفل بالذكرى العشرين لأكبر توسع له

في الأول من ماي، احتفل الاتحاد الأوروبي بالذكرى العشرين لأكبر توسع له حتى الآن. حيث ارتفع عدد الدول الأعضاء من 15 إلى 25 دولة.

قبل عشرين عاما، انضمت عشر دول جديدة ــ قبرص، والتشيك، وإستونيا، والمجر، ولاتفيا، وليتوانيا، ومالطا، وبولندا. وسلوفاكيا، وسلوفينيا ــ إلى الاتحاد الأوروبي معا.

جميع هذه البلدان، باستثناء قبرص، هي أيضًا دول أعضاء بمنطقة شنغن وتضمن حرية الحركة داخل منطقة شنغن وتعزز السفر الآمن.

وتعد منطقة شنغن أكبر منطقة سفر مجانية في العالم، مما يضمن تمتع كل من يدخل المنطقة بسفر سلس وآمن. دون الحاجة إلى القلق بشأن عمليات التفتيش على الحدود.

وعززت توسعة الاتحاد الأوروبي التي تمت عام 2004 أمن الكتلة، بحسب السلطات، حيث يوجد تعاون شرطي مستمر على الحدود الخارجية.

علاوة على ذلك، فقد أدى هذا التوسيع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار والسلام، من بين أمور أخرى كثيرة في المنطقة.

وقالت إستونيا، التي احتفلت بمرور عقدين من عضويتها كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. إن البلاد لعبت دورًا مهمًا في تشكيل تنمية الكتلة.

وقال رئيس وزراء إستونيا، كاجا كالاس، إن انضمام إستونيا إلى الاتحاد الأوروبي كان قصة نجاح.

وشددت كذلك على أنه بدعم من الاتحاد الأوروبي، قامت إستونيا باستثمارات في مجالات مختلفة.

وقالت في الوقت نفسه، إن عضوية الاتحاد الأوروبي توفر لمواطني إستونيا حرية السفر والعمل والدراسة في الدول الأعضاء الأخرى. دون الحاجة إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. الاضطرار إلى الخضوع لإجراءات موسعة.

وبعد انضمام الدول العشر إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2014، لم يتم إجراء أي إضافات جديدة حتى عام 2007.

وتسعى دول البلقان الأخرى، مثل البوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وكوسوفو، وألبانيا، ومقدونيا الشمالية، وصربيا. إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المعايير التي يتعين على هذه البلدان الوفاء بها.

وتسعى أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا أيضًا إلى أن تصبح دولًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولكن لم تحدث أي تطورات بشأن هذه المسألة حتى الآن.