الاتحاد الأوروبي يخفض رسوم تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدولة

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تخفيض رسوم تأشيرة شنغن لغامبيا إلى 80 يورو.

وتمت زيادة رسوم الغامبيين المتقدمين للحصول على تأشيرات شنغن في السابق إلى 120 يورو. بسبب عدم التعاون في إعادة قبول أولئك الذين يقيمون بشكل غير قانوني في الكتلة.

ومع ذلك، في أعقاب الجهود التي بذلتها غامبيا لتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي. عاد المجلس إلى تكلفة الطلب القياسية البالغة 80 يورو.

وقرر المجلس تخفيض رسوم التأشيرة لمواطني غامبيا الذين يرغبون في السفر إلى منطقة شنغن من 120 يورو. إلى رسوم طلب التأشيرة القياسية البالغة 80 يورو.

في حين تم تخفيض رسوم تأشيرة شنغن للغامبيين إلى المستوى الطبيعي، سيظل على مواطني غامبيا الخضوع لنفس الإجراءات. كما كان من قبل عند التقدم للحصول على تأشيرات شنغن. التغيير الوحيد هو أنهم سيتمكنون الآن من توفير 40 يورو.

ولم تعلق سلطات الاتحاد الأوروبي على التأثيرات التي سيحدثها هذا التغيير. ولكن من المتوقع أن يرتفع الاهتمام بين الغامبيين بالتقدم بطلب للحصول على تأشيرات شنغن الآن. بعد أن لم تعد الرسوم المتزايدة تنطبق عليهم.

وقبل زيادة رسوم التأشيرة، اتخذ الاتحاد الأوروبي أيضًا سلسلة من الإجراءات ضد المواطنين الغامبيين في عام 2021.

وفي ذلك الوقت، علق الاتحاد الأوروبي إمكانية قيام الدول الأعضاء. بالتنازل عن متطلبات المستندات التي يتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرة غامبيا تقديمها.

علاوة على ذلك، علق الاتحاد الأوروبي إصدار تأشيرات دخول متعددة للغامبيين. وعلق القيود على معالجة الطلبات في غضون 15 يومًا، مما أدى إلى فترات انتظار أطول.

وتبلغ الرسوم القياسية الحالية لتأشيرات شنغن 80 يورو. ومع ذلك، قد تقرر مفوضية الاتحاد الأوروبي قريبا زيادة رسوم تأشيرة شنغن بنسبة 12 في المائة.

وتعني هذه الزيادة أنه بدلاً من دفع 80 يورو، قد يُطلب من أولئك الذين يحتاجون إلى تأشيرة شنغن دفع 90 يورو. مقابل الوثيقة في المستقبل القريب.

وقالت المفوضية في مسودة اقتراحها إن زيادة الرسوم ضرورية بسبب التضخم.