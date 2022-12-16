الاتحاد الأوروبي يدرج ابنتي الرئيس الشيشاني على قائمة العقوبات

أدرج الاتحاد الأوروبي ابنتي رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، عائشة وكارينا على قائمة العقوبات.

وحسب ما نقلع موقع “روسيا اليوم”، فلقد شملت العقوبات أيضا أفرادا من عائلة رجل الأعمال الروسي يوري كوفالتشوك.

كما شملت الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية على روسيا، منع مواطني الاتحاد الأوروبي من شغل أي مناصب في هيئات الدولة أو المنظمات الخاضعة لسلطة الدولة الروسية.

هذا ويتم تجميد أصول الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات الأوروبية على أراضي الاتحاد.