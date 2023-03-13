الاتحاد الأوروبي يدعو الجزائر للرمي بكل ثقلها لوضع حد للحرب الروسية الأوكرانية

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس اللجنة الأوروبية، جوزيب بوريل فونتيليس، أن الاتحاد الأوروبي يدعو الجزائر للرمي بكل ثقلها من أجل وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد جوزيب بوريل في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الجزائر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب. مضيفا أن الاتحاد الاوروبي يعول على الجزائر في تنسيق الجهود لمواصلة محاربة الإرهاب في منطقة الساحل.

هذا وأكد جوزيب بوريل فونتيليس أن الطاقات المتجددة أرضية خصبة لشراكة واعدة وتعاون إقتصادي مع الجزائر.

كما دعا جوزيب بوريل إلى بعث الحوار حول المسائل الأمنية على أعلى مستوى.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، جوزيب بوريل فونتيليس، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس اللجنة الأوروبية.