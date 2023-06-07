الاتحاد الأوروبي يدعو  طالبي التأشيرات إلى الحذر من هذه الأمور

كما طالب الإتحاد الأوروبي، المواطنين الذين يوشكون على تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول لإحدى الدول الأعضاء في منطقة شنغن التقيد بجملة من الإجراءات. على غرار التأكد من أن الوثائق أصلية. الانتباه إلى الوسطاء: صاحب الملف مسؤول عن محتوى طلبه. وفي حال وجود وثائق مزورة، سيتم رفض التأشيرة مباشرة.

ويدرس الاتحاد الأوروبي مراجعة آلية تعليق التأشيرات الخاصة به، لعدد من الدول. حسب ما كشفته وسائل إعلام أجنبية.

وبهذا الخصوص، اعتبرت رئاسة المجلس السويدي أن هناك حاجة واضحة لمراجعة آلية تعليق التأشيرات الخاصة بالاتحاد الأوروبي. بعد عدد “شبه قياسي” من الطلبات المقدمة للحصول على اللجوء العام الماضي من مواطني البلدان التي لا تحتاج إلى تأشيرة وعملية.

وتعتقد الرئاسة أن الوقت قد حان لبدء مناقشة حول مستقبل سياسة تأشيرة الاتحاد الأوروبي. حيث تساءلت “كيف يمكن جعل سياسة تأشيرة الاتحاد الأوروبي أكثر إستراتيجية واستدامة؟. كيف يمكننا التأكد من أن القرارات المتعلقة بالإعفاء من التأشيرة، تستند إلى المعايير ذات الصلة. وكيف يمكننا التأكد من أن لدينا آليات وظيفية في حالة إساءة استخدام تحرير التأشيرة أو أدى إلى عواقب سلبية؟

وأكدت الرئاسة أنها بدأت نظرة مقارنة حيث تمت دراسة سياسات التأشيرات لبعض الدول مثل كندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا وكذلك المملكة المتحدة. من أجل وضع سياسة تأشيرة الاتحاد الأوروبي في سياق أوسع.

بالإضافة إلى ذلك، قال إن مثل هذا الاقتراح يأتي بعد مناقشة في فريق عمل التأشيرات. فيما يتعلق بآلية تعليق التأشيرة بالإضافة إلى مراجعتها المحتملة. لذلك تخطط الرئاسة لبدء منظور أوسع فيما يتعلق بمستقبل سياسة تأشيرة الاتحاد الأوروبي.