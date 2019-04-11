الاتحاد الأوروبي يدعو لعدم استخدام العنف ضد متظاهري السودان

طالب الاتحاد الأوروبي، الجيش السوداني، اليوم الخميس، بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.

و حسب قناة “سكاي نيوز عربية”، دعا الاتحاد الأوروبي، القيادات السودانية إلى الالتزام، بإطلاق عملية سلمية تشمل الجميع.

بالإضافة إلى اعتماد إصلاحات جوهرية، تستجيب لتطلعات الشعب السوداني.

وأكدت مصادر حكومية سودانية تنحي الرئيس عمر البشير، مشيرة إلى استمرار المشاورات، لتشكيل مجلس انتقالي.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسميّة السودانيّة، الخميس، أنّ القوّات المسلّحة السودانيّة ستُصدر بيانا هامّا بعد قليل.

ومن المتوقع أن يلقي البيان رئيس أركان القوات البرية السودانية، الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، الذي وصل مقر الإذاعة والتلفزيون الواقع في أم درمان.

للتذكير، اعتصم آلاف المتظاهرين السودانيين أمام مقرّ الجيش في الخرطوم، منذ ستة أيام، وطالبوا بانضمام الجيش إلى مطلبهم بتنحي البشير.