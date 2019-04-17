عاجل

الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بشرعية المجلس العسكري في السودان

أخبار العالم
  • -
  • 0
الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بشرعية المجلس العسكري في السودان
بقلم خميسة مريم

أكدت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ، أن الاتحاد لن يعترف بشرعية المجلس العسكري الانتقالي في السودان.

وذلك خلال كلمة ألقتها فيديريكا موغيريني في الجمعية العمومية للبرلمان الأوروبي، المنعقدة في ستراسبورغ، حسب ما نقله موقع آر تي بالعربي

حيث شددت مفوضة الاتحاد على ضرورة اتخاذ خطوات تزيد من الثقة، وتمكّن من إطلاق محادثات سياسية ذات مغزى بين جميع الأطراف السودانية، للخروج من الأزمة.

كما أعربت موغيريني عن رغبة الاتحاد في تولي المدنيين قيادة المرحلة الانتقالية، وهذا دعما لمطالب الاتحاد الإفريقي بخصوص الانتقال السياسي.

وهذا بعد أن هدد الاتحاد الإفريقي، يوم الاثنين، بتعليق عضوية السودان إذا لم يتخل الجيش عن السلطة، لصالح “إدارة سياسية مدنية” في غضون 15 يوما.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com