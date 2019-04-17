الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بشرعية المجلس العسكري في السودان

أكدت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ، أن الاتحاد لن يعترف بشرعية المجلس العسكري الانتقالي في السودان.

وذلك خلال كلمة ألقتها فيديريكا موغيريني في الجمعية العمومية للبرلمان الأوروبي، المنعقدة في ستراسبورغ، حسب ما نقله موقع آر تي بالعربي

حيث شددت مفوضة الاتحاد على ضرورة اتخاذ خطوات تزيد من الثقة، وتمكّن من إطلاق محادثات سياسية ذات مغزى بين جميع الأطراف السودانية، للخروج من الأزمة.

كما أعربت موغيريني عن رغبة الاتحاد في تولي المدنيين قيادة المرحلة الانتقالية، وهذا دعما لمطالب الاتحاد الإفريقي بخصوص الانتقال السياسي.

وهذا بعد أن هدد الاتحاد الإفريقي، يوم الاثنين، بتعليق عضوية السودان إذا لم يتخل الجيش عن السلطة، لصالح “إدارة سياسية مدنية” في غضون 15 يوما.