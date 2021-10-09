الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن هذه الدول العربية

قام الاتحاد الأوروبي، برفع قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى دول الاتحاد، من 16 دولة، من بينها 6 دول عربية، بدءً من الجمعة.

وجاء في بيان للإتحاد “إنه وبعد مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، تقرر تحديث قائمة البلدان والمناطق الإدارية الخاصة والكيانات الأخرى والسلطات الإقليمية، التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها”.

وتتمثل الدول العربية التي شملها القرار في كل من: قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، والكويت.

فيما تمثلت الدول الأخرى في كل من: الأوروغواي، والصين، وأستراليا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا، ورواندا، وكندا، وتشيلي، ونيوزيلندا.

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