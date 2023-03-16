الاتحاد الأوروبي يضع خطة جديدة لترحيل الحراڤة

كشف تقرير سربته وسائل إعلام أوروبية أن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي وافقوا سرًا على خطة ترحيل جديدة.

وحسب ذات المصادر، فقد تم العمل مع دول العبور لتنفيذ عمليات الإرجاع بأكبر قدر ممكن من المهاجرين غير الشرعيين.

وحسب ذات المصادر، فقد تم العمل مع دول العبور لتنفيذ عمليات الإرجاع بأكبر قدر ممكن من المهاجرين غير الشرعيين.

كما أوضحت Statewatch أن التزامات الدول الموقعة تنعكس في خطة المفوضية الأخيرة لمواجهة تحديات الهجرة في غرب البلقان. والتي تعد بتعزيز التعاون في مجال الهجرة وإدارة الحدود في الاتحاد الأوروبي.

للإشارة، في وقت سابق من ديسمبر 2022 ، قالت المفوضية إن دول غرب البلقان بحاجة إلى معالجة تحديات الهجرة المشتركة. على الفور وكشفت عن 20 تدبيرًا عمليًا منظمًا على أساس خمس ركائز تهدف إلى مساعدة الوضع الحالي في المنطقة.

وقالت المفوضية إن الإجراءات تهدف إلى تعزيز إدارة الحدود على طول طريق غرب البلقان، وتسريع إجراءات اللجوء. ودعم قدرة الاستقبال ، ومكافحة تهريب المهاجرين. وتعزيز التعاون في إعادة القبول بين الدول ، وتحقيق التوافق في سياسة التأشيرات.

كما لا يزال طريق غرب البلقان أحد الطرق في القارة، مسجلاً أكبر عدد من المعابر الحدودية غير القانونية.

كما تُظهر البيانات التي قدمتها وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل، فرونتكس. أن طريق غرب البلقان ظل أحد أكثر الطرق نشاطًا في فيفري 2023، حيث تم تسجيل 8384 معابر حدودية غير قانونية.

وسجلت الطرق الأخرى عددًا كبيرًا من المعابر الحدودية غير القانونية أيضًا. شهد وسط البحر الأبيض المتوسط أكبر عدد من المعابر الحدودية غير الشرعية في فبراير 2023. ما مجموعه 11951 عبورًا حدوديًا غير قانوني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 118 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.