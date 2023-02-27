الاتحاد الأوروبي يفتح مسابقة في الجزائر

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن فتح باب الترشح أمام الجزائريين للمشاركة في الجائزة الأولى من نوعها بالجزائر. كما أوضح الاتحاد الأوروبي، أن الجائزة تخص السياحة وسلاسل قيمها بالشراكة مع الوزارة المعنية.

في حين، جاء في منشور الاتحاد الأوروبي عبر الفايسبوك “أنتم شباب بين 18 و35 سنة؟. أنتم من ولاية جانت وسطيف وتيميمون وتلمسان. “استعدوا للمشاركة في جائزة الاتحاد الأوروبي الأولى في الجزائر في السياحة وسلاسل قيمها”. “بالشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية. ما تراطيوش الفرصة، وكونوا في الموعد”.

كما أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، عزم الدولة على النهوض بقطاع السياحة لتحقيق “وثبة عالية” تستجيب لتطلعات المواطن.

وأورد الوزير خلال اشرافه على أّشغال اللقاء الوطني لإطارات قطاع السياحة والصناعة التقليدية، إن “عزم الدولة على النهوض بالسياحة راسخ ولا رجعة فيه. لتجسيد التطلعات الطموحة في المضي قدما الى مصاف القطاعات الاقتصادية الخالقة للثروة. والمساهمة بشكل فعال في الناتج الوطني”.

كما شدد حمادي على ضرورة بذل الجهود لمواكبة الرؤية الشاملة لرئيس الجمهورية. والذي دعا خلال اللقاء الأخير للحكومة مع الولاة إلى “التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة”.

واعتبر الوزير هذا اللقاء التقييمي بمثابة فرصة لتشخيص واقع القطاع. ومعالجة النقائص من أجل المضي قدما في ترقية السياحة ودعمها وتعزيزها.