الاتحاد الأوروبي يفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا

قرر الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا. حسبما أعلن تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ”انتصار أوكرانيا” و”أوروبا كلها”.

وأضاف شارل ميشيل في موقع X: “لقد منح المجلس الأوروبي وضع المرشح لجورجيا إشارة واضحة للأمل”.

وفيما يتعلق بالبوسنة والهرسك، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يفتح المفاوضات “بمجرد تحقيق الدرجة اللازمة من الامتثال لمعايير الانضمام. وقد دعا المفوضية إلى تقديم تقرير بحلول شهر مارس/آذار بهدف اتخاذ مثل هذا القرار”.

ورحب شارل ميشيل “بإشارة أمل واضحة لمواطني هذه البلدان ولقارتنا”.

وكانت كييف تنتظر الضوء الأخضر من الزعماء الأوروبيين. وهو الضوء الذي بدا بعيد المنال بسبب الرفض العنيد من المجر برئاسة فيكتور أوربان.

لكن رئيس الوزراء المجري أعلن امتناعه الخميس عن التصويت في تصويت زعماء الاتحاد الأوروبي. منتقدا “القرار السيئ” في مقطع فيديو على فيسبوك. وكرر الزعيم القومي أن “أوكرانيا ليست مستعدة”، لكنه لم يستخدم حق النقض.

ورحبت الطبقة السياسية الأوكرانية باتفاق الاتحاد الأوروبي، ووصفه وزير الخارجية دميترو كوليبا بأنه “يوم تاريخي”.

وأضاف: “هناك عاطفة واحدة تسيطر: كل هذا لم يذهب هباءً”، مبتهجًا بهذه البداية الجديدة.

واعتبر رئيس الوزراء دينيس شميغال ذلك بمثابة “اعتراف بالإصلاحات”. التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة. محذرا مع ذلك من أن الطريق إلى الانضمام سيكون “صعبا”.