الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما إضافية على السياح

قررت العديد من الوجهات الأوروبية المعروفة بأنها مناطق جذب سياحي، فرض بعض القيود، في إطار مكافحة السياحة المفرطة.

وسيتعين على السائحين القادمين إلى البندقية دفع رسوم لزيارة المدينة في عام 2024. في حين فرضت مواقع أخرى قيودا أخرى مثل الحد من عدد الزوار يوميا.

وهذا هو الحال مع الأكروبوليس اليوناني، الذي سيُسمح له باستقبال عدد محدود من الزوار يومياً. حيث تحاول السلطات المحلية إعادة بعض السلام إلى هذه الأماكن.

وهذا الوضع يجعله مثاليًا للسائحين للتوجه إلى وجهات أخرى بدلاً من الوجهات الأكثر شعبية.