الاتحاد الأوروبي يقرر مراقبة هذه الأماكن لمحاربة الحراڤة

تخطط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتكثيف مراقبة السفر الجوي. بالإضافة إلى توسيع المخطط ليشمل رحلات العبارات والسكك الحديدية والحافلات.

وتتم مناقشة مثل هذه الخطط لزيادة وتوسيع نطاق المراقبة لجميع الركاب، بغض النظر عن طريقة النقل. من أجل التحكم بشكل أفضل في حركة الأشخاص داخل وخارج الكتلة.

في ديسمبر 2022 ، كشفت مفوضية الاتحاد الأوروبي النقاب عن اقتراح. لتمديد المخطط الحالي لنقل بيانات جوازات السفر للمسافرين جوا إلى سلطات الحدود وكذلك الشرطة.

وسيقوم هذا الاقتراح الجديد بجمع ونقل البيانات عن جميع الركاب الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن سلطات الحدود من إجراء فحوصات ما قبل الوصول وتحديد الأشخاص الذين قد يشكلون تهديدًا أمنيًا أو مهاجرين غير شرعيين قبل وصولهم إلى الكتلة.

وفيما يتعلق بجمع البيانات عن الركاب الذين يستخدمون النقل البري – القطارات والحافلات -. قال المجلس إنه تم بالفعل تكليف الوفود لمناقشة الأمر وتقرير. ما إذا كان يمكن تطبيق جمع ونقل معلومات الركاب المتقدمة على وسائط النقل هذه.

وتعليقًا على الأمر، قالت السلطات البلجيكية إنه ينبغي إدراج وسائط النقل الأخرى في نطاق اللوائح. لأن عددًا متزايدًا من المسافرين يستخدمون النقل بالقطار داخل أوروبا.

من ناحية أخرى ، قال الوفد التشيكي لدى المجلس إن توسيع نطاق المراقبة لتشمل الركاب الذين يستخدمون النقل البري. سيكون له أثر سلبي. وأشار نفس الشيء إلى أن غالبية الدول الأعضاء ليس لديها البنية التحتية. لإجراء مثل هذه التغييرات ، حيث سيحتاج كل راكب إلى تذاكر شخصية وعمليات التحقق من الهوية.

وجاء في بيان الوفد التشيكي: “في النقل بالسكك الحديدية والحافلات ، فإن إصدار التذاكر الشخصية. وعمليات التحقق من الهوية على متن الطائرة ليست ممارسات قياسية وستتطلب استثمارات كبيرة”.

أما بالنسبة للنقل البحري ، فقد تم توضيح أن الاتحاد الأوروبي قد يبدأ دراسة. حول كيفية تنظيم جمع ونقل ومعالجة بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب من النقل البحري.