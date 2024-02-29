الاتحاد الأوروبي يناقش تحرير التأشيرات لمواطني هذا البلد

أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها تناقش الخيارات مع أرمينيا لبدء حوار تحرير التأشيرات.

وفي خطاب ألقته في جلسة عامة، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الدولية جوتا أوربيلاينن. التي قدمت جدول الأعمال نيابة عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. إنهم عملوا في الأشهر الماضية على توصيل رسالة واضحة للغاية.

وقالت إن الرسالة هي أن أرمينيا مستعدة للاقتراب من الاتحاد الأوروبي. مما يشير إلى أنهم يعملون على تعميق العلاقات. وتسهيل دخول الأرمن إلى الاتحاد الأوروبي.

وكما أوضح المفوض أوربيلاينن، فإن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية للتواصل بين الأفراد. وبالتالي، من أجل تسهيل دخول الأرمن إلى الكتلة، أكدت أنهم يفكرون بالفعل في بدء الحوار حول تحرير التأشيرات.

وشددت المفوضة أوربيلاينن على أن الاتحاد الأوروبي وأرمينيا يمران حاليًا بلحظة تاريخية فيما يتعلق بالعلاقات بينهما. وقالت إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا لم تكن أقوى من أي وقت مضى.

وشدد المفوض كذلك على أهمية إطلاق حوار تحرير التأشيرات. إن إطلاق الحوار، بحسب المفوض أوربيلاينن، سيعطي رسالة واضحة ومهمة للأرمن.

أرمينيا لديها بالفعل اتفاقية تسهيل التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي. وبموجب هذه الاتفاقية، يتقدم الأرمن بطلب للحصول على تأشيرات شنغن بموجب قواعد ميسرة. ويدفعون رسوم تأشيرة أقل.

وتبلغ رسوم طلب تأشيرة شنغن للأرمن 35 يورو بدلاً من الرسوم العامة البالغة 80 يورو. التي تنطبق على مواطني البلدان الأخرى.