الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يمنح الجزائر شرف احتضان بطولة أمم افريقيا

حظيت الجزائر بشرف تنظيم البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد، والخاصة بفئتي أقل من 20 عاما، وأقل من 18 عاما.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة اليد، اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية، عن تلقيه مراسلة من الاتحاد الإفريقي، مفادها منح الجزائر شرف تنظيم بطولة أمم إفريقيا لأقل من 20 و18 عاما.

وحسب ذات المصدر، من المقرر أن تحتضن الجزائر الطبعة الـ22 من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، فئة أقل من 20 عاما، شهر سبتمبر 2025

فيما ستكون الطبعة الـ20 من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، فئة أقل من 18 عاما، خلال شهر أوت من سنة 2025.