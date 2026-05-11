الاتحاد الإفريقي للـ”جيدو” يرفع عقوبة الإيقاف عن 4 رياضيين جزائريين

تلقت الاتحادية الجزائرية لـ”الجيدو” مراسلة من نظيرتها الإفريقية تبلغها من خلالها عن رفع عقوبة الايقاف التحفظي، في حق 4 رياضيين جزائريين في فئة أقل من 90 كلغ.

وكانت الهيئة الإفريقية، قد أصدرت شهر أفريل الماضي، قرارا تأديبيا يقضي بايقاف أربعة رياضيين جزائريين من فئة أقل من 90 كلغ.

كما قررت الاتحاد الإفريقية لـ”الجيدو” منع الرياضيين الأربعة. من خوض منافسات البطولة الإفريقية التي أقيمت في العاصمة الكينية “نيروبي” ما بين الـ 24 والـ 26 أفريل الماضي.

وبرر ذات الهيئة القارية قرارها بأنه جاء بعد سلوك منافي لقيم وأخلاقيات رياضة الجيدو. خلال مشاركتهم في بطولة دكار المفتوحة 2026.

قبل أن تعلن اليوم الاثنين، في بيان وجهته إلى الاتحادية الجزائرية لـ”الجيدو”. عن رفع عقوبة الايقاف التحفظي في حق الرباعي الجزائري. لوزن أقل من 90 كلغ، وذلك، بعد الاعتذار التي تقدمت به الاتحادية الجزائرية.