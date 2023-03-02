الاتحاد الإفريقي يتبنى قراراً حول إعلان الجزائر لتنمية المؤسسات الناشئة

اعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في دورته 42 المنعقدة بأديس أبابا، قرارا بخصوص اعلان الجزائر لتنمية المؤسسات الناشئة في افريقيا، باقتراح من الجزائر.

ويتعلق الأمر بالقرار الصادر عن المؤتمر الافريقي للمؤسسات الناشئة المنظم بالجزائرمن 05 الى 07 ديسمبر 2022.

ويعكس هذا القرار، الذي يُحيي جهود الحكومة الجزائرية الهادفة لدعم المؤسسات الناشئة في افريقيا. المكانة التي اصبحت تحظى بها بلادنا في مجال تطوير النظام البيئي الخاص بالابتكار. وكذا دورها الريادي لتعزيز التعاون الإفريقي – إفريقي في مجال المؤسسات الناشئة.

كما يدعوا هذا القرار الدول الاعضاء الى ضرورة تكثيف جهودهم والعمل على تحقيق مختلف مخرجات مؤتمر الجزائر للمؤسسات الناشئة. بالتعاون مع اجهزة الاتحاد الافريقي على رأسها مفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل وضع استراتيجية إفريقية لتطوير المؤسسات الناشئة في القارة كما نص عليه إعلان الجزائر الوزاري.

كما أكد هذا القرار على دراسة إمكانية خلق صندوق خاص بتمويل المؤسسات الناشئة في القارة الإفريقية.

ويندرج اعتماد هذا القرار من طرف الاتحاد الإفريقي في إطار برنامج التعاون الدولي الخاص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

ويهدف إلى تعزيز النظام البيئي المحلي من خلال ربطه بمختلف الأنظمة البيئية الجهوية والقارية. بما يخدم المصلحة المشتركة لحاملي المشاريع المبتكرة في الجزائر والقارة الإفريقية.

ونظمت الجزائر ما بين 05 و07 ديسمبر 2022 مؤتمراً إفريقيا للمؤسسات الناشئة، هو الأول من نوعه في القار. جمع أهم الفاعلين في النظام البيئي الإفريقي للإبتكار والمؤسسات الناشئة.

كما تُوج بإنعقاد اجتماع وزاري إفريقي إعتمد خارطة طريق تُعزز من التعاون الإفريقي – إفريقي في المجال.