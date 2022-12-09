الاتحاد الإفريقي يشيد بامكانيات الحماية المدنية الجزائرية في تسيير الكوارث

قام رؤساء الاتحاد الإفريقي للحماية المدنية وإدارة مخاطر الكوارث، اليوم الجمعة، بزيارة إلى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية بالحميز في الجزائر العاصمة.

وفي هذه الزيارة، تابع وفد الاتحاد الافريقي بمعية إطارات المديرية العامة للحماية المدنية وعلى رأسهم المدير العام العقيد بوعلام بوغلاف، عرضا حول التنظيم الإداري والعملياتي بهذه الوحدة.

كما تلقى توضيحات بخصوص مهامها المختلفة، لاسيما خلال الزلازل والحرائق والفيضانات. وكذلك في مجال إنقاذ الأشخاص المعرضين لمختلف الأخطار.

كما اطلع ممثلي مصالح الحماية المدنية والإنقاذ للدول الإفريقية، على مختلف المعدات والوسائل التي تحوز عليها الوحدة الوطنية، قبل أن يتسلم هدايا رمزية.

وأشاد الوفد الإفريقي بالإمكانيات البشرية واللوجيستيكية التي تتوفر عليها الحماية المدنية في مجال تسيير مختلف الكوارث ومجابهتها.

والتي تجعل من الجزائر، بحكم تجربتها الواسعة في الميدان, نموذجا لنقل خبراتها إلى البلدان الإفريقية.

هذا وتمت هذه الزيارة، على هامش أشغال اجتماع رؤساء الاتحاد الإفريقي للحماية المدنية وإدارة مخاطر الكوارث بشأن آلية القدرات المدنية القارية للتأهب للكوارث والاستجابة لها.