الاتحاد الإفريقي يعتزم التزود بالأدوية الجزائرية ويشيد بجودتها

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، سلمى مليكة حدادي، التي كانت مرفوقة برئيس قسم الصحة بالاتحاد الإفريقي، الدكتور أدامو إساه.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير الديناميكية التي يعرفها قطاع الصناعة الصيدلانية بالجزائر، خاصة وأن الإنتاج المحلي يغطي اليوم 82 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية بالجزائر. في حين تمثل الوحدات الصناعية بالجزائر ثلث الوحدات الصناعية بإفريقيا.

من جهتها، أعربت سلمى مليكة حدادي، عن نية الاحاد الإفريقي لتزويد العيادة الصحية التابعة للاتحاد بالأدوية المصنعة بالجزائر، بالنظر إلى ما تتمتع به هذه الأدوية من جودة ووفرة بالإضافة إلى السعر التنافسي.

كما ثمّنت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الجهود التي تبذلها الجزائر في تطوير الصناعة الصيدلانية. الأمر الذي أهّلها لتكون قطبًا إقليميًا رائدًا في دعم القدرات الإفريقية وتعزيز التكامل القاري في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات.