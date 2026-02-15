الاتحاد الإفريقي يعتمد قرارا يصنف الرق والترحيل والاستعمار كجرائم ضد الإنسانية

اعتمد مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد بأديس أبابا، قرارا يصنف الرق والترحيل والاستعمار كجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد شعوب إفريقيا، مشيدا بجهود الجزائر في هذا الإطار.

واعتمد الاتحاد الإفريقي هذا القرار، في اليوم الأخير من أشغال قمته العادية ال39. مؤكدا على أهمية أن تعمل دوله معا، بتضامن وبشكل جماعي، من أجل الاعتراف بهذه الجرائم على المستوى الدولي، فيما قرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

وأشاد الاتحاد الإفريقي بالتقدم المحرز في تنفيذ المقرر 934 من قبل الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الإفريقي وأجهزته. على غرار ما قامت به الجزائر من خلال تنظيم المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2025 بالجزائر العاصمة.

جدير بالذكر أن جمهورية الطوغو هي من تقدمت بمشروع القرار الذي يصنف الرق والترحيل والاستعمار كجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد شعوب إفريقيا.