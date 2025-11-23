الاتحاد الإفريقي يفتح أبواب الترشح للشباب في مجال الصناعات الإبداعية

أفادت مصالح وزارة الشباب، أن الاتحاد الإفريقي أعلن عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج تدريبي رقمي لمدة ستة (06) أسابيع موجّه للشباب العاملين في المجالات الإبداعية عبر إفريقيا، وذلك ضمن مبادرة WYFEI 2030.

وأوضحت الوزارة أنه “في إطار حرص وزارة الشباب على تمكين الشباب الجزائري وتعزيز حضورهم قاريا ودوليا. نضع بين أيديكم فرصة مميزة من الاتحاد الإفريقي، والذي أعلن عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج تدريبي رقمي. لمدة ستة (06) أسابيع موجّه للشباب العاملين في المجالات الإبداعية عبر إفريقيا، وذلك ضمن مبادرة WYFEI 2030.”

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم القدرات الإبداعية وتمكين الشباب من مهارات عملية تُسهم في تطوير مشاريعهم. وبناء مسارات مهنية تنافسية في الصناعات الثقافية والرقمية.

كما أشار المصدر نفسه، أن هذا الإعلان يواكب إطلاق منصّة Afri’Talent LMS، وهي منصّة تعليمية رقمية للتعلّم الذاتي. تتيح موارد تدريبية وأدوات عملية موجّهة لروّاد الأعمال الإبداعيين، وتمثّل أحد المكوّنات الأساسية لبرنامج Afri’Talent.

ويمكن للشباب الراغبين المشاركة عبر الرابط المعلن من طرف الاتحاد الإفريقي: https://shorturl.at/jFc7q

ودعت وزارة الشباب، كل الشباب الجزائري المهتمّ إلى اغتنام هذه الفرصة القيّمة لتعزيز مهاراتهم والانخراط في المبادرات الإفريقية المشتركة، بما يعزّز حضور المواهب الجزائرية في فضاءات الإبداع القاري، مشيرة أن 05 ديسمبر 2025، آخر أجل للتقديم.

