الاتحاد الإفريقي يفتح تحقيقا في أحداث نهائي كأس الكاف

فتح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تحقيقا في مباراة نهائي كأس الكاف الذي جمع بين شبيبة القبائل، ونادي الرجاء البيضاوي بالعاصمة البنينية “كوتونو”.

وحسب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن هذا التحقيق جاء بالنظر لاقتحام بعض الأنصار لأرضية الملعب، بعد صافرة النهاية، ما أثر على حفل توزيع الميداليات والكأس.

وأدانت “الكاف”، بشدة، مثل هذه التصرفات، ما دفها بفتح تحقيق في هذه الحادثة، لكشف المسئول عن ذلك وتسليط عقوبات لتفادي تكرار مثل هذه السيناريوهات.

.يذكر أن فريق الرجاء البيضاوي توج بلقب كأس الكاف، بعد فوزه في المباراة النهائية على شبيبة القبائل، بنتيجة هدفين لهدف واحد.