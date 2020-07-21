الاتحاد الإفريقي يهنّئ الجزائر على تنظيمها انتخابات رئاسية نزيهة

هنأ مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي عقب اجتماعه الـ935، الجزائر وجميع الدول الأعضاء، التي نجحت في تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سلمية من سبتمبر 2019 إلى غاية جوان 2020.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان اجتماع المجلس في “أديس أبابا”، فقد هنأ الاتحاد الإفريقي الدول الأعضاء التي نجحت في تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سلمية من سبتمبر 2019 إلى جوان 2020.

وخصّ الاتحاد الإفريقي تهانيه الجزائر وبوتسوانا وبورندي والكاميرون وجزر القمر وغينيا وغينيا-بيساو ومالي ومالاوي وجزر موريس والموزمبيق وناميبيا والطوغو وتونس

وقد خصّص اجتماع مجلس السلم والأمن الذي عقد في 9 جويلية الجاري للانتخابات في إفريقيا خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر إلى ديسمبر 2019 ومن جانفي إلى جوان 2020.

وثمّن الاتحاد الإفريقي المساهمة المعتبرة للانتخابات ذات المصداقية والحرة والنزيهة في الوقاية من النزاعات وتعزيز السلم وترقية وتعزيز الديمقراطية في إفريقيا في سياق تحقيق طموحات أجندة 2063 وخريطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي حول الإجراءات العملية لإسكات الأسلحة في إفريقيا.