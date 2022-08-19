الاتحاد الإنجليزي يعلن عقوبته بشأن توخيل وكونتي

كشف موقع “سبيرز واب”، اليوم الجمعة، عن قرار الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن عقوبة المدربين توماس توخيل وأنطونيو كونتي.

كما قال عبر صفحته على “تويتر” أن الإتحاد الإنجليزي أوقف تومال توخيل مدرب تشلسي لمباراة واحدة مع فرض غرامة مالية تقدر بـ 35 ألف جنيه إسترليني.

في حين قام بالاكتفاء بعقوبة مالية بحق مدرب توتنهام أنطونيو كونتي التي قدرت بـ 15 ألف جنيه إسترليني.

يذكر. أن الشجار حدث بين الألماني والإيطالي في مباراة توتنهام وتشلسي في الجولة الماضية من منافسة البريمرليغ.

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