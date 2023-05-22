الاتحاد الإيطالي يسحب 10 نقاط من رصيد جوفنتوس

تلقى نادي جوفنتوس الإيطالي، ضربة موجعة اليوم الإثنين، بعد ترسيم سحب عشرة نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي.

وكشفت تقاريري صحفية عالمية، عن قرار المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الإيطالي للعبة، والقاضي بسحب عشرة نقاط كاملة من رصيد اليوفي.

كما تأتي هذه العقوبة، حسب ذات المصادر، بسبب تلاعبات في المحاسبة من طرف مسؤولي إدارة النادي الإيطالي.

وكان فريق جوفنتوس، يحتل وصافة ترتيب الدوري لإيطالي، بـ69 نقطة، ليصبح حاليا في المركز الثامن بـ59، مضيعا مشاركته الموسم المقبل في رابطة الأبطال.