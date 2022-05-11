الاتحاد الافريقي يكشف الملعب الذي يستضيف نهائي كأس الكاف

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الملعب الذي سيحتضن نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، في طبعتها الجارية 2021-2022.

وأعلنت الكاف، عبر موقعها الرسمي، عن اختيار ملعب “غودسويل أكبابيو” بنجيريا، لاحتضان نهائي كأس الكاف 2021-2022.

كما تتنافس أربعة أندية لبلوغ الدور النهائي، ويتعلق الأمر بكل من تي بي مازمبي، نهضة بركان، الأهلي الطرابلسي، وأورلاندو بيراتس.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي للعبة، حدد في وقت سابق، تاريخ 20 ماي الجاري، كموعد لخوض نهائي كأس الكونفدرالية.