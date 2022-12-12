الاتحاد البرازيلي ينفي الشائعات ويكشف موعد تعيين خليفة تيتي !
بقلم حواز عبد النور
نفى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الإثنين كل الشائعات التي تخص مُستقبل العارضة الفنية للسيليساو.
حيث نشر الاتحاد البرازيلي بيانا نفى من خلاله منح أي شخص صلاحية للتفاوض مع مدرب جديد للمُنتخب الأول.
كما أضاف الاتحاد البرازيلي، أن الاعلان عن الطاقم التدريبي الجديد سيكون في شهر جانفي من السنة القادمة.
ويُذكر أن مُدرب المنتخب البرازيلي تيتي استقال من منصبه عقب توديع مونديال 2022 من الدور ربع النهائي.
🟥 #آخر_خبر | الاتحاد البرازيلي @CBF_Futebol 🇧🇷 ينفي منح أي شخص صلاحية للتفاوض مع مدرب جديد ويعلن أن تعيين الطاقم التدريبي سيكون في يناير المقبل pic.twitter.com/84WAzIjI04
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 12, 2022
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