الاتحاد البرازيلي ينفي الشائعات ويكشف موعد تعيين خليفة تيتي !

نفى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الإثنين كل الشائعات التي تخص مُستقبل العارضة الفنية للسيليساو.

حيث نشر الاتحاد البرازيلي بيانا نفى من خلاله منح أي شخص صلاحية للتفاوض مع مدرب جديد للمُنتخب الأول.

كما أضاف الاتحاد البرازيلي، أن الاعلان عن الطاقم التدريبي الجديد سيكون في شهر جانفي من السنة القادمة.

ويُذكر أن مُدرب المنتخب البرازيلي تيتي استقال من منصبه عقب توديع مونديال 2022 من الدور ربع النهائي.