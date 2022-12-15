الاتحاد البرتغالي يُقيل المُدرب سانتوس

أعلن اليوم الخميس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اقالة مُدرب المنتخب الأول، فيرناندو سانتوس، من منصبه بصفة رسمية.

وذلك بعد توديع البرتغال لمنافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر من الدور ربع النهائي أمام المغرب بـ1-0.

ويأتي رحيل سانتوس بعد 8 سنوات قضاها على رأس العارضة الفنية للمُنتخب البرتغالي، حيث تولى منصبه في 2014.

وقاد سانتوس المنتخب البرتغالي للتتويج بمنافسة كأس أوروبا 2016 التي جرت بفرنسا.