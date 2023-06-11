الاتحاد البرلماني الدولي يهنئ رئيس الجمهورية بانتخاب الجزائر عضواً في مجلس الأمن

بعث رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باشيكو، إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. مهنّئا بمناسبة انتخاب الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الأممي لفترة 2024-2025.

وأعرب فيها عن يقينه بأن “تجربة الجزائر ودورها القيادي في محاربة الإرهاب سيفيدان هذه الهيئة فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم في العالم”.

وتقدم باشيكو في رسالته باسمه وباسم الهيئة البرلمانية الدولية، بأحر التهاني لرئيس الجمهورية. بمناسبة هذا الحدث الهام، وأعرب عن تمنياته بالسداد للجزائر في شغل هذا المنصب العالي المسؤولية .

وأردف المسؤول البرلماني مهنئا رئيس الجمهورية في ذات الرسالة بمناسبة تعيينه من طرف الاتحاد الافريقي. قائدا في مجال مكافحة الإرهاب في القارة الافريقية. مضيفاً: “إنّ هذا اعتراف مستحق بخبرتكم وبتجربة الجزائر في هذه المهام بالغة الأهمية”.