الاتحاد البرلماني العربي يدين التصريحات الأخيرة بشأن الشرق الأوسط

أعرب رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، في بيان وقعه باسم الاتحاد، عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع للتصريحات غير المسؤولة التي تزعم أنه من “المقبول” أن يسيطر الكيان الصهيوني على الشرق الأوسط بأكمله، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الاتحاد أن مثل هذه التصريحات العبثية تمثّل إساءةً فاضحةً للأعراف الدبلوماسية، وانحيازًا سافرًا للعدوان والاحتلال. فضلًا عن كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعربية. وتمنع الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

لافتًا إلى أن هذه التصريحات تُعدّ تجاوزًا خطيرًا لمبدأ احترام سيادة الدول واستقرار المنطقة. وتشكّل مساسًا مباشرًا بحقوق الشعوب العربية وكرامتها.

وذكر الاتحاد البرلماني العربي بأن هذه التصريحات غير المسؤولة تتناقض مع الموقف الذي أعلنه رئيس الولايات المتحدة برفضه لضمّ الضفة الغربية. كما تتعارض مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن.

وشدد الاتحاد على أن هيمنة القوة وشرعنة الاحتلال لا يمكنهما أن تؤسِّسان للسلام أو الأمن في المنطقة. بل تزيدان من حدّة التوتر وتُعمِّقان العداء ومنطق اللاستقرار.

ودعا الاتحاد البرلماني العربي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

واختتم الاتحاد البرلماني العربي بيانه بالتأكيد على أن الأمة العربية متمسكة بثوابتها القومية وحقوقها التاريخية. ولن تقبل أيَّ مساسٍ بسيادتها أو تزييفٍ لحقائق التاريخ والجغرافيا.