الاتحاد البرلماني العربي يدين وبشدة الاستهداف المتعمد والمتكرر للمدنيين اللبنايين

استنكر الاتحاد البرلماني العربي وبشدة الجريمة الشنيعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني الجبان داخل الأراضي اللبنانية.

وحسب بيان أصدره الاتحاد البرلماني العربي، فإنه، وعلى إثر الاستهداف المتعمد والمتكرر للمدنيين اللبنايين الذي أسفر عن سقوط شهداء وإصابة عدد كبير من المدنيين، يدين ويستتكر بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء الغادرة، عبر اختراق عدد من الأجهزة الإلكترونية اللاسلكية التي انفجرت بأيادي عدد من المواطنبن اللبنانيين.

كما أكد البيان أنه ما لا يقبل الشك أو التأويل أن هذه الجرائم الإرهاببة غير المسبوقة لن تثني الأشقاء اللبنانيين عن الاستمرار في مقاومتهم المشروعة. وفي الدفاع عن أرضهم ومواجهة مخططات العدو الصهيوني.

وعلى إثر هذا، يحمّل الاتحاد البرلماني العربي، الكيان الصهيوني المسؤولية عن موقفه التضامني الواضح والراسخ مع الجمهورية اللبنانية.

كما جدد تأييده لجميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن مواطنيها في جميع الأراضي اللبنانية، وسيادة لبنان وكرامته.

وشدد البيان على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية لدعم لبنان في هذه المحنة المؤلمة والظروف الصعبة. فاستقرار لبنان وأمنه يعد جزءاً لا يتجزأ من استقرار وأمن المنطقة، كما يتقدم الانحاد بخالص العزاء والمواساة لعائلات الشهداء.