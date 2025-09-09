الاتحاد البرلماني العربي يدين ويستنكر الاعتداء الصهيوني على قطر 

أعرب الاتحاد البرلماني العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الصهيوني السافر على دولة قطر الشقيقة.

وأكد الاتحاد، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا العدوان الإجرامي يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية. وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وحذّر الاتحاد من استمرار هذه الجرائم التي يسعى من خلالها هذا الكيان الصهيوني إلى جر المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.

كما جدَّد الاتحاد دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والكف عن حالة الصمت المخزي أمام هذه الجرائم. واتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة لردع الكيان الغاشم ومحاسبته على جرائمه.

وفي ختام البيان، أكد الاتحاد تضامنه التام مع ما تتخذه دولة قطر من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها، وسلامة أهلها والمقيمين على أرضها.