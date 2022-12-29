الاتحاد التونسي لكرة القدم يُجدد الثقة في القادري

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم بصفة رسمية تجديد الثقة في جلال القادري مدربا للمُنتخب الأول في المرحلة القادمة.

قرار الاتحاد التونسي لكرة القدم يأتي رغم عدم تحقيق نسور قرطاج لهدف التأهل للدور الثاني من منافسة كأس العالم 2022 التي جرت بقطر.

وجاء هذا القرار أيضا بعد تقييم فترة عمل القادري التي استمرت لـ9 أشهر في اجتماع المكتب التنفيذي.

ويُذكر أن نسور قرطاج ودعوا المونديال من دور المجموعات بعد التعادل أمام الدانمارك، الخسارة أمام أستراليا والفوز أمام فرنسا.